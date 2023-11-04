Fırtına tekneleri parçaladı; ''sokağa çıkmayın'' uyarısı yapıldı

Ortakent sahilinde de dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Etkili olan fırtına nedeniyle bölgede demirli bulunan yelkenli tekne ve motoryat karaya vurarak parçalandı. Parçalar sahilin çeşitli noktalarına ulaştı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler incelemeler yaptı.