  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Fırtına tekneleri parçaladı; ''sokağa çıkmayın'' uyarısı yapıldı

Fırtına tekneleri parçaladı; ''sokağa çıkmayın'' uyarısı yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle karaya oturan 3 tekneden 2'si parçalandı. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı.

Kaynak: DHA
Fırtına tekneleri parçaladı; ''sokağa çıkmayın'' uyarısı yapıldı - Resim: 1

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Marmaris- Bodrum arasında deniz için fırtına uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde denizde etkili olan fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı.

1 / 10
Fırtına tekneleri parçaladı; ''sokağa çıkmayın'' uyarısı yapıldı - Resim: 2

Fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Torba sahilinde bir balıkçı teknesi karaya oturdu. Bölgedeki balıkçılar kayıklarını karaya bağlayarak tedbir aldı. Bazı kayıkların içi de suyla doldu.

2 / 10
Fırtına tekneleri parçaladı; ''sokağa çıkmayın'' uyarısı yapıldı - Resim: 3

Ortakent sahilinde de dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Etkili olan fırtına nedeniyle bölgede demirli bulunan yelkenli tekne ve motoryat karaya vurarak parçalandı. Parçalar sahilin çeşitli noktalarına ulaştı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler incelemeler yaptı.

3 / 10
Fırtına tekneleri parçaladı; ''sokağa çıkmayın'' uyarısı yapıldı - Resim: 4

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi yerini, gök gürültülü sağanağın alması bekleniyor. (DHA)

4 / 10