Fotoğrafçıda akıl almaz taciz! Bir anda eşofmanını indirdi

'TEŞHİS İÇİN ÇAĞIRDILAR AMA BENİ YÜZLEŞTİRMEDİLER'

Olayı gerçekleştirenin kimliğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığı söyleyen Ö.Ö., “Arkadaşım polisi aradı. 2 tane ekip geldi. Olanlara anlattım. Polisler, ‘bizimle geleceksiniz’ dedi. Orada ifademizi verdik. Polis ekipleri araştırmaya başladı. Kimi net, kimi net olmayan birçok video, güvenlik kameralarından buldular. Şahitler de ertesi sabah anlattılar her şeyi. Görüntüler bulundu. Arkadaşlarım da destek oldu. Onlardan da biraz bir şeyler geldi. Akşamında gözaltına alma kararı çıkmış. Aldılar götürdüler karakola. Teşhis için çağırdılar ama beni yüzleştirmediler. Fotoğraftan baktık. Çok masum görünüyor, ama çok fena bir genç. Sabah savcılığa sevk ediliyor. Savcı tutuklama kararı diyor. Hakim adli kontrolle serbest bırakıyor” ifadelerini kullandı.