Emekli ve memurun 4 aylık zam oranı belli oldu

TÜİK'in nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurların 4 aylık zam oranı belli oldu.

Nisan ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre nisan ayında enflasyon yüzde 3.18, yıllık bazda ise yüzde 69,80 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin ilk 4 ay için alacakları enflasyon farkı da netleşti.

4 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti. Nisan ayı ile birlikte yüzde 18,70 oldu. Bu, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 18'i aşmış durumda.

Net rakam mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası ise son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde zamda kritik ipucunu verdi. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,19 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon oranında emeklinin maaşının yüzde 25,46 artış yaşanabileceği hesaplandı.