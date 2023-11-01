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Fotoğraflar Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi!

Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 28 derece ulaşırken, vatandaşlar denize girip, güneşlendi.

Kaynak: DHA
Fotoğraflar Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! - Resim: 1

Dün akşam yağışlı havanın etkili olduğu kentte bugün güneşin yüzünü göstermesiyle hava sıcaklığı öğle saatlerinde 28 dereceye kadar ulaştı. 

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Fotoğraflar Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! - Resim: 2

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. 

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Fotoğraflar Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! - Resim: 3

Sahile gelen bazı kişiler sıcaklığı 26 derece olan denizde yüzerken, kimileri ise kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

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Fotoğraflar Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! - Resim: 4

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının hafta boyunca aynı seyirde devam etmesi, pazar günü kent genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. 

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