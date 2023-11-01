Fotoğraflar Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi!
Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı 28 derece ulaşırken, vatandaşlar denize girip, güneşlendi.
Kaynak: DHA
Dün akşam yağışlı havanın etkili olduğu kentte bugün güneşin yüzünü göstermesiyle hava sıcaklığı öğle saatlerinde 28 dereceye kadar ulaştı.
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Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
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Sahile gelen bazı kişiler sıcaklığı 26 derece olan denizde yüzerken, kimileri ise kumsalda uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının hafta boyunca aynı seyirde devam etmesi, pazar günü kent genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
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