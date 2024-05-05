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Bir siyasi parti daha kuruluyor: Genel Başkanı ad adı da belli oldu

Bir siyasi parti daha kuruluyor: Genel Başkanı ad adı da belli oldu
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MHP'den ayrıldıktan sonra İYİ Parti'ye katılan ancak bir süre sonra İYİ Parti'den de istifa eden Yusuf Halaçoğlu yeni bir parti kuracağını belirterek partinin ismini de açıkladı.

1993-2008 yılları arası Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevini yürüttükten sonra siyasete giren Yusuf Haloçoğlu, MHP ve İYİ Parti'nin ardından şimdi de kendi partisini kuruyor.

Halaçoğlu, TTK Başkanlığı'nın ardından MHP'den 3 dönem boyunca Milletvekili seçilerek TBMM'de yer almıştı. MHP'den istifa eden Halaçoğlu daha sonra İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer almıştı.

Son olarak İYİ Parti'yle de yollarını ayıran Yusuf Halaçoğlu yeni bir parti kuruyor.

Halaçoğlu, bugün Ankara'da partisinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte bir araya geldi. "Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyen Halaçoğlu kurulacak partinin ismini de açıkladı.

"Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyen Halaçoğlu partinin isminin de Kutlu Parti olacağını duyurdu.

Halaçoğlu yaptığı açıklamada "Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz."

Etiketler Yusuf Halaçoğlu yeni parti kutlu parti siyasi parti
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