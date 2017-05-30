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  3. 30 Mayıs 2017 23:25

Fransa'dan o ülkeye askeri yardım

Fransa Lübnan ordusuna yaptığı silah yardımı törenle Lübnanlı yetkililere verildi.

Fransa'dan o ülkeye askeri yardım

Beyrut'un doğusunda Lübnan ordusuna ait kışlada gerçekleşen törende, Fransa'nın askeri yardım paketi kapsamındaki tanksavar füzeleri, hafif ve orta dereceli askeri cephane, bazı askeri araçlar ve 10 bomba arama köpeği, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

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Fransa'dan o ülkeye askeri yardım

Törende konuşan Fransa'nın Beyrut Maslahatgüzarı Arnaud Pescheu, ülkesinin, Lübnan Ordusu Vakfı ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Fransa'dan o ülkeye askeri yardım

Pescheu, askeri yardımın ilk bölümünü oluşturan bu paketin, Lübnan'ın terörle mücadelesine destek vermek amacıyla yapıldığını vurguladı.

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Fransa'dan o ülkeye askeri yardım

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, 16 Nisan 2016'daki Lübnan ziyaretinde, toplam 15 milyon avro değerinde yardım sözü vermişti.

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