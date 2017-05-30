Fransa'dan o ülkeye askeri yardım
Fransa Lübnan ordusuna yaptığı silah yardımı törenle Lübnanlı yetkililere verildi.
Beyrut'un doğusunda Lübnan ordusuna ait kışlada gerçekleşen törende, Fransa'nın askeri yardım paketi kapsamındaki tanksavar füzeleri, hafif ve orta dereceli askeri cephane, bazı askeri araçlar ve 10 bomba arama köpeği, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.
Törende konuşan Fransa'nın Beyrut Maslahatgüzarı Arnaud Pescheu, ülkesinin, Lübnan Ordusu Vakfı ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Pescheu, askeri yardımın ilk bölümünü oluşturan bu paketin, Lübnan'ın terörle mücadelesine destek vermek amacıyla yapıldığını vurguladı.