Fransa'dan o ülkeye askeri yardım

Beyrut'un doğusunda Lübnan ordusuna ait kışlada gerçekleşen törende, Fransa'nın askeri yardım paketi kapsamındaki tanksavar füzeleri, hafif ve orta dereceli askeri cephane, bazı askeri araçlar ve 10 bomba arama köpeği, Lübnanlı yetkililere teslim edildi.