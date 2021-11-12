Fuhuş baskınından kaçmak için bakın ne yaptı!
Trabzon'da polis ekipleri bir eve fuhuş baskını yaptı. Karşılarında ekipleri gören kadınlar ise balkondan atladı. İşte ilginç olayın detayları...
Trabzon'da hareketli saatler yaşandı. Polis, bir eve fuhuş baskını yapıldı. Karşılarında ekipleri gören kadınlar ise balkondan atladı. İşte ilginç olayın detayları
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesinin İskenderpaşa mahallesindeki bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti.
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Evi incelemeye alan polis ekipleri evden çıkan ve inşaat işçisi oldukları belirlenen 2 erkek şahıs ile görüştükten sonra fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadının yaşadığı eve baskın düzenledi.
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Savcılık talimatıyla Polis ekipleri eve girmeye çalıştığı sırada ekipleri gören Azerbaycan vatandaşı Aynur E. (24) ve Aytaj M. (23) balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.
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