Füze rampaları peş peşe sıralandı !
Türk keşif timinin İdlib'e girmesinin ardından füze rampaları peş peşe sıralandı.
Türk keşif timinin İdlib'e girmesinin ardından sınırdaki askeri hareketlilik bugün gün boyu devam etti.
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay sınırındaki askeri hareketlilik sürüyor. İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de gün boyu devam etti.
Reyhanlı’nın Oğulpınar Karakolu bölgesine, namluları İdlib’e çevrilen fırtına obüslerinin hemen altına 5 füze rampası konuşlandırıldı. Sınırdaki dağ eteğinde, askeri iş makinelerinin toprağı düzenlediği alana yerleştirilen füze rampalarının birbirine yakın aralıklarla olması dikkat çekti.