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  3. 10 Ekim 2017 18:50

Füze rampaları peş peşe sıralandı !

Türk keşif timinin İdlib'e girmesinin ardından füze rampaları peş peşe sıralandı.

Füze rampaları peş peşe sıralandı !

Türk keşif timinin İdlib'e girmesinin ardından sınırdaki askeri hareketlilik bugün gün boyu devam etti.

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Füze rampaları peş peşe sıralandı !

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay sınırındaki askeri hareketlilik sürüyor. İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün de gün boyu devam etti.

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Füze rampaları peş peşe sıralandı !

Reyhanlı’nın Oğulpınar Karakolu bölgesine, namluları İdlib’e çevrilen fırtına obüslerinin hemen altına 5 füze rampası konuşlandırıldı. Sınırdaki dağ eteğinde, askeri iş makinelerinin toprağı düzenlediği alana yerleştirilen füze rampalarının birbirine yakın aralıklarla olması dikkat çekti.

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Füze rampaları peş peşe sıralandı !

OĞULPINAR’DA ASKERE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Oğulpınar Mahallesi’nde evlerine Türk bayrakları asan mahalle sakinleri askerlere destek için yürüyüş yaptı.

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