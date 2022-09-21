Gaziantep'te Hitit İmparatorluğu'na ait kalıntılar bulundu

Kazı çalışmalarına başkanlık eden Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Taşlıgeçit Höyüğü'nün Tunç Çağları'ndaki en önemli yönetim merkezi niteliğindeki kent yerleşkesi olduğunu belirterek, "Maalesef uzun yıllardır yamaçlar su altında kaldığı için büyük tahribat söz konusu. Tahribattan fazla etkilenmeyen güney yamaçta yoğunlaşmamızın nedeni suyun açığa çıkarttığı ve kısmen tahrip ettiği tabakaları inceleyip belgelemektir. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda özellikle Orta Çağ'dan itibaren Genç Tunç Çağı'na kadar kesintisiz yerleşim sürekliliği tespit ettik" diye konuştu.