Gazze'de insanlık dramı: Çocuklar ölüyor, dünya seyrediyor

PRCS sağlık ekipleri, Gazze’de ambulans hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayarak “Biz sadece sağlık çalışanları değiliz; biz sizin komşularınız, arkadaşlarınız ve aileniz. Gazze'deki ekiplerimiz burada kalıyor ve hayat kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.