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  3. 17 Eylül 2018 13:59

Geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira

Terör operasyonlarıyla gündeme gelen Kato Dağı, artık müzik sesleriyle yankılanıyor.

Geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri yakınlarındaki Kato Dağı'nda, son 2 yıldır gerçekleştirilen operasyonlarla güvenlik ve huzur ortamı sağlanırken, dağlarda artık silah sesi değil, müzik yankılanıyor. Son olarak, Uludere'nin Uzungeçit beldesinde İdris-Fatma Yıldırım çifti, yüzlerce konuğun katıldığı düğünle yaşamlarını birleştirdi. Davetlilerin çalan müzikler eşliğinde halay çektiği düğünde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.

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Geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira

Şırnak kırsalında son 2 yılda güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ile güven ve huzur ortamı sağlanırken, bölgede yüksek katılımlı açık hava düğünleri de peş peşe yapılmaya başladı.

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Geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira

Son olarak, Kato Dağı eteklerinde, Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde de İdris Yıldırım, 3 gün 3 gece süren bir düğünle Fatma Yıldırım ile dünyaevine girdi. Düğüne, askeri birliklerin komutanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce davetli katıldı.

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Geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira

Davetliler, yöreye özgü rengârenk kıyafetlerle geldikleri düğünde, çalan müzikler eşliğinde halay çekti. Takı töreninde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.

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