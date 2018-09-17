Geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri yakınlarındaki Kato Dağı'nda, son 2 yıldır gerçekleştirilen operasyonlarla güvenlik ve huzur ortamı sağlanırken, dağlarda artık silah sesi değil, müzik yankılanıyor. Son olarak, Uludere'nin Uzungeçit beldesinde İdris-Fatma Yıldırım çifti, yüzlerce konuğun katıldığı düğünle yaşamlarını birleştirdi. Davetlilerin çalan müzikler eşliğinde halay çektiği düğünde, geline 1 kilogram altın, damada ise 230 bin lira takıldı.