Genç apartman görevlisi evini müzeye çevirdi; gören inanamıyor!

Milyonlarca yıllık fosillere ve 300-400 yıllık tarihi antika eserlere sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Mahmut Çelik, "Kapıcılık işimden kalan boş zamanlarımda hobi amaçlı jeolojik keşifler yapıyorum. Dağa taşa çıkarak bulduğum taşları incelediğim zaman da keyif alıyorum, zevk alıyorum. Bazı internet sitelerinde araştırdığım bilgilere göre ammonit fosili olsun, ağaç fosili olsun, gastprod fosili olsun, daha Mardin'de keşfedilmemiş. Keşfedilmeyen taşları bulduğum zaman mutlu oluyorum. İnşallah daha değişik taşlar da bulmaya devam edeceğim" dedi.