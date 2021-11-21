Genç apartman görevlisi evini müzeye çevirdi; gören inanamıyor!
Mardin Kızıltepe'de bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik (27), boş zamanlarında araziye çıkarak fosil ve bölgeye özgü taşları topluyor. 5 yılda binlerce taş ve fosil toplayıp oluşturduğu koleksiyonunu müzeye dönüştürdüğü evinin salonunda sergileyen Çelik, ileride kentte bir doğa müzesi kurmayı hedefliyor...
Mardin Kızıltepe'de bir apartmanda kapıcılık yapan Mahmut Çelik, boş zamanlarında araziye çıkıp taş ve fosil toplamaya başladı.
Çelik, 5 yılda çok sayıda ammonit, gastprod, ağaç, deniz kabuğu ve salyangoz fosilleri buldu.
Mahmut Çelik, oluşturduğu koleksiyonunu müzeye dönüştürdüğü evinin salonunda sergilemeye başladı.
Milyonlarca yıllık fosillere ve 300-400 yıllık tarihi antika eserlere sahip olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Mahmut Çelik, "Kapıcılık işimden kalan boş zamanlarımda hobi amaçlı jeolojik keşifler yapıyorum. Dağa taşa çıkarak bulduğum taşları incelediğim zaman da keyif alıyorum, zevk alıyorum. Bazı internet sitelerinde araştırdığım bilgilere göre ammonit fosili olsun, ağaç fosili olsun, gastprod fosili olsun, daha Mardin'de keşfedilmemiş. Keşfedilmeyen taşları bulduğum zaman mutlu oluyorum. İnşallah daha değişik taşlar da bulmaya devam edeceğim" dedi.