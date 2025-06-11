Genç kadın 2 genç kız tarafından evinin önünde katledildi
Burdur'da 2 genç kızın evine gittikleri kadınla kapı önünde yaşadığı tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda, 35 yaşındaki kadın boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. (22), T.A. (22) isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu A.B.'nin (35) evine gitti.
S.Ö. site önünde beklerken, T.A. apartmanın 1. katındaki daireye çıkarak A.B.'nin eşi Ö.B. (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, yaşanan arbede sırasında T.A., Ö.B.'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Ö.B., evin koridorunda kanlar içinde bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.B.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler T.A. ve S.Ö.'yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı.