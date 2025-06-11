Genç kadın 2 genç kız tarafından evinin önünde katledildi

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. (22), T.A. (22) isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu A.B.'nin (35) evine gitti.