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  4. Genç kadın evinin önünde katledildi: Cinayet zanlıları ise 2 genç kız!

Genç kadın 2 genç kız tarafından evinin önünde katledildi

Burdur'da 2 genç kızın evine gittikleri kadınla kapı önünde yaşadığı tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda, 35 yaşındaki kadın boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Genç kadın 2 genç kız tarafından evinin önünde katledildi - Resim: 1

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. (22), T.A. (22) isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu A.B.'nin (35) evine gitti.

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Genç kadın 2 genç kız tarafından evinin önünde katledildi - Resim: 2

S.Ö. site önünde beklerken, T.A. apartmanın 1. katındaki daireye çıkarak A.B.'nin eşi Ö.B. (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, yaşanan arbede sırasında T.A., Ö.B.'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Genç kadın 2 genç kız tarafından evinin önünde katledildi - Resim: 3

İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Ö.B., evin koridorunda kanlar içinde bulundu.

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Genç kadın 2 genç kız tarafından evinin önünde katledildi - Resim: 4

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ö.B.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler T.A. ve S.Ö.'yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı.

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