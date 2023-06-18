Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı

İHA'nın haberine göre korkunç olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Eğerci Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. R.H ile eniştesi M.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.