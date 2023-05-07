Genç kız dehşet saçtı!
Karaman'da yaşanan korkunç olayda, 17 yaşındaki bir genç kız, erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçaklayarak hastanelik etti.
Karaman'da erkek arkadaşının eski sevgilisi Ş.K.'yi (17) bacağından bıçaklayan aynı yaştaki Ç.S. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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DHA'nın haberine göre olay, geçen cuma günü 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak'ta meydana geldi.
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İddiaya göre, Ş.K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı E.D.'nin yeni kız arkadaşı Ç.S. ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Ç.S., üzerinde bulunan bıçağı, Ş.K.'nin sağ bacağına saplayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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