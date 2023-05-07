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Genç kız dehşet saçtı!

Karaman'da yaşanan korkunç olayda, 17 yaşındaki bir genç kız, erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçaklayarak hastanelik etti.

Genç kız dehşet saçtı! - Resim: 1

Karaman'da erkek arkadaşının eski sevgilisi Ş.K.'yi (17) bacağından bıçaklayan aynı yaştaki Ç.S. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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Genç kız dehşet saçtı! - Resim: 2

DHA'nın haberine göre olay,  geçen cuma günü 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak'ta meydana geldi.

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Genç kız dehşet saçtı! - Resim: 3

  İddiaya göre, Ş.K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı E.D.'nin yeni kız arkadaşı Ç.S. ile karşılaştı. Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Genç kız dehşet saçtı! - Resim: 4

Ç.S., üzerinde bulunan bıçağı, Ş.K.'nin sağ bacağına saplayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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