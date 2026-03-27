Gencecik bir kadın daha katledildi: Gözü dönmüş cani 2 çocuk annesi eski eşini öldürüp intihar etti!
İzmir’in Bayraklı ilçesi, gece yarısı sarsıcı bir kadın cinayetiyle sarsıldı. 34 yaşındaki 2 çocuk annesi eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla hayattan koparıldı. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan, kısa süre sonra kendi hayatına da son verdi.
Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesi Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., evine gelen eski eşi U.B. ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Evde yaşanan ve sokağa taşan tartışma sırasında Baycan, yanında bulunan tabancayla H.Ç.'ya ateş ederek kaçtı. H.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültü ve silah seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde H.Ç.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Baycan ise kısa süre sonra Refik İnce Mahallesi'nde 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. Baycan ve H.Ç.'unun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)