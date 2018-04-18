Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

Porsuk Çayı Yaya Üst Geçit Köprüsü yanında, bir grup genç ile 2 genç arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 7 kişi, 2 kişiye yumruk ve teklemelerle saldırdı.