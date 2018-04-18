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  3. 18 Nisan 2018 12:44

Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

Eskişehir'de, en işlek noktalardan Porsuk Bulvarı'nda çıkan kavgada 7 kişi, 2 kişiye saldırdı. Saldırganlar, yere düşen genci tekmelerken, araya giren kişiyi de yumrukladı. Yoldan geçen bir grup kadın ise kavga edenleri ayırdı.

Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

Olay, kentin işlek yerlerinden İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda meydana geldi.

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Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

Porsuk Çayı Yaya Üst Geçit Köprüsü yanında, bir grup genç ile 2 genç arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 7 kişi, 2 kişiye yumruk ve teklemelerle saldırdı.

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Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

Dövülen gençlerin arkadaşı olduğu sanılan bir kişi de kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu kişi de grubun saldırısına uğrayınca olay yerinden kaçtı.

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Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

Dövülen 2 gençten 1’i yere düştü. Saldırganlar yere düşeni tekmelemeye başladı.

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