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Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu

Her yıl sıcak mevsimlerin yaşandığı kıtalara göç eden pelikanlar, Ankara'nın Sel Kapanı Barajı'na misafir oldu.

Kaynak: İHA
Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu - Resim: 1
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Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu - Resim: 2

Türkiye, besini bol sulak arazileri nedeniyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Birçok göçmen kuşu da ağırlayan Türkiye, yaz mevsimimde pelikanların Afrika’dan Avrupa’ya göç ettiği güzergahta yer alıyor.

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Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu - Resim: 3

Başkent semalarından geçen bir pelikan sürüsü de Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı göletine misafir oldu. 

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Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu - Resim: 4

Ankara’nın merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen vatandaşlar tarafından az bilinen bu göl, pelikanların yanı sıra kız kuşu, çulluk, telli turna ve martı gibi birçok popülasyonu misafir ediyor.

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