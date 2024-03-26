Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu
Her yıl sıcak mevsimlerin yaşandığı kıtalara göç eden pelikanlar, Ankara'nın Sel Kapanı Barajı'na misafir oldu.
Kaynak: İHA
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Türkiye, besini bol sulak arazileri nedeniyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Birçok göçmen kuşu da ağırlayan Türkiye, yaz mevsimimde pelikanların Afrika’dan Avrupa’ya göç ettiği güzergahta yer alıyor.
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Başkent semalarından geçen bir pelikan sürüsü de Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı göletine misafir oldu.
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Ankara’nın merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen vatandaşlar tarafından az bilinen bu göl, pelikanların yanı sıra kız kuşu, çulluk, telli turna ve martı gibi birçok popülasyonu misafir ediyor.
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