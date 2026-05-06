Gök vatanda dengeler değişiyor: Türkiye'nin 1000 km menzilli yeni ''İHA’sı Sivrisinek'' sahaya çıktı
Baykar, savunma sanayiinde devrim yaratacak yeni akıllı dolanan mühimmatı (Kamikaze İHA) "Sivrisinek"i SAHA 2026 fuarında görücüye çıkardı. Selçuk Bayraktar’ın paylaştığı test görüntüleri nefes kesti: 1000 kilometreyi aşan menzili, GPS karıştırmalarına bağışıklık kazandıran yapay zekası ve "ölümcül sürü" operasyon yeteneğiyle Sivrisinek, modern harp sahasında tüm kuralları yeniden yazacak.
Dünya insansız hava aracı pazarının lideri Baykar, geleceğin muharebe konseptini "Sivrisinek" ile şekillendiriyor.
İstanbul'da kapılarını açan SAHA 2026 fuarında ilk kez kamuoyuna tanıtılan Sivrisinek, 1000 kilometrelik devasa menzili ve sürü halinde hareket etme kabiliyetiyle savunma stratejilerinde yeni bir dönem başlatıyor.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Sivrisinek ve K2 Kamikaze İHA’nın en güncel test görüntülerini paylaştı.
Keşan’da gerçekleştirilen testlerde, 15 adet İHA’nın gökyüzünde tam otonom bir "sürü" (swarm) oluşturarak hedeflere eş zamanlı "salvo dalış" yaptığı anlar, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
