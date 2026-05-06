Muhittin Böcek ve ailesinin tüm mal varlıklarına el konuldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in tüm mal varlıklarına "rüşvet, irtikap ve kara para aklama" suçlamaları kapsamında el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/175290 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; tutuklu sanık Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve geçtiğimiz günlerde hakkında tutuklama kararı verilen gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu. Aile üyeleri; "rüşvet alma", "rüşveti temin etme", "irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarıyla yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/175290 soruşturma sayılı dosyasında Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek'in 'rüşvet alma', 'rüşveti temin etme', 'İrtikap', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından mal varlıklarına el konulmuştur."

Yargılama Devam Ediyor

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davada, Muhittin Böcek ve diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. 41 sanıklı davada, belediye iştiraki ANSET ve çeşitli inşaat projeleri üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddia ediliyor. Son el koyma kararıyla birlikte davanın mali boyutunun çok daha geniş bir kapsama yayıldığı görülüyor.

Soruşturmanın Geçmişi

Muhittin Böcek, 2025 yılı Temmuz ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonla gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. O günden bu yana görevinden uzaklaştırılan Böcek, cezaevinden yaptığı savunmalarda suçlamaları reddetmeye devam ediyor.

İHA