  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Günlerdir kayıp olarak aranan Kübra’dan kahreden haber: Katledip ormanda yakmışlar!

Günlerdir kayıp olarak aranan Kübra’dan kahreden haber: Katledip ormanda yakmışlar!

Günlerdir kayıp olarak aranan Kübra’dan kahreden haber: Katledip ormanda yakmışlar!
Güncelleme:

Antalya’da 30 Nisan’dan beri aranan Kübra Y.’den acı haber geldi. Genç kızın vahşice katledildikten sonra ormanlık alanda yakıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Gürlek, çapraz sorgu ve teknik takip sonucu çelişkili ifadelerin çözüldüğünü ve katil zanlılarının 3 farklı ilde yakalandığını duyurdu.

Antalya’da günlerdir her yerde aranan Kübra Y. dosyasında korkulan oldu. 30 Nisan gecesi sırra kadem basan genç kızın, bir cinayete kurban gittiği ve izlerini kaybettirmek isteyen failler tarafından ormanlık alanda yakıldığı tespit edildi. Adalet Bakanı Gürlek, dün gece düzenlenen operasyonla faillerin adalete teslim edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya, Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarma ekipleriyle koordineli çalışması sonucu cinayetin aydınlatıldığını belirtti. Bakan Gürlek, "Etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı" diyerek faillerin farklı illerde kıskıvrak yakalandığını ifade etti.

Son Görüntüler Bir Kafede Kaydedildi

Kübra Y.’nin katledilmeden sadece saatler önce, bir kafede iki erkekle birlikte oturduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bu görüntülerin ve HTS kayıtlarının incelenmesi, katil zanlılarına giden yolda en önemli delillerden biri oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hızlı veri paylaşımıyla faillerin kaçış rotası belirlendi.

Vahşetin İzleri Ormanda Bulundu

Günlerce süren arama çalışmalarının ardından, itiraf ve yer göstermeler sonucunda genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Canilerin, Kübra’yı katlettikten sonra cesedi ormanlık bir alana götürerek yaktıkları belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede titiz bir çalışma yürüterek cinayete dair tüm somut delilleri topladı.

Acılı Babaya Başsağlığı Bakan Gürlek, metanetini koruyarak evladını arayan acılı babaya başsağlığı dilerken, hiçbir dosyanın faili meçhul kalmaması için adalet ve güvenlik teşkilatlarının omuz omuza çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Yakalanan şahısların sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DHA / İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim
Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden boşandı? İhanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü!
Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden boşandı? İhanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü!
Kayınvalide dehşetinde korkunç ayrıntılar: ''Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim''
Kayınvalide dehşetinde korkunç ayrıntılar: ''Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim''
Kadıköy vapurunda kaybolan kadından acı haber
Kadıköy vapurunda kaybolan kadından acı haber
Gaziantep'i vuran süper hücre Türkiye'nin en lezzetli altınlarını da biçti!
Gaziantep'i vuran süper hücre Türkiye'nin en lezzetli altınlarını da biçti!
Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Başkent Ankara'nın yeni simgesi adım adım yükseliyor... Son hali havadan görüntülendi
Başkent Ankara'nın yeni simgesi adım adım yükseliyor... Son hali havadan görüntülendi
Genç kadına kan donduran tuzak: ''Gel, çocukları vereceğiz'' diyerek katletti!
Genç kadına kan donduran tuzak: ''Gel, çocukları vereceğiz'' diyerek katletti!
Etiketler Kübra Y. cinayeti antalya kayıp Kübra cinayet orman yangını kadın cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gök vatanda dengeler değişiyor: Türkiye'nin 1000 km menzilli yeni ''İHA’sı Sivrisinek'' sahaya çıktı Gök vatanda dengeler değişiyor: Türkiye'nin 1000 km menzilli yeni ''İHA’sı Sivrisinek'' sahaya çıktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı vize sürprizi! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı vize sürprizi! Konyaspor, Beşiktaş'ı son nefeste yıktı, Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı Konyaspor, Beşiktaş'ı son nefeste yıktı, Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı! Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı! Trump pes etti! Hürmüz Boğazı kararını ''Özgürlük Projesi durduruldu'' diyerek açıkladı Trump pes etti! Hürmüz Boğazı kararını ''Özgürlük Projesi durduruldu'' diyerek açıkladı Ruhi Çenet de ölümcül virüs kabusu yaşanan yolcu gemideydi: ''Çok ucuz kurtuldum!'' Ruhi Çenet de ölümcül virüs kabusu yaşanan yolcu gemideydi: ''Çok ucuz kurtuldum!'' Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın! Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın! Park tartışmasında korkunç saldırı! Sürücünün darbedilme anları saniye saniye kendi kamerasında! Park tartışmasında korkunç saldırı! Sürücünün darbedilme anları saniye saniye kendi kamerasında! Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı! MEB 2026 uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu! MEB 2026 uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu!
Temmuz zammı için rakamlar netleşti: SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için iki ayrı senaryo! Temmuz zammı için rakamlar netleşti: SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için iki ayrı senaryo! Beşiktaş'ta kupa vedası sonrası deprem: Sergen Yalçın'a su şişesi atıldı! Beşiktaş'ta kupa vedası sonrası deprem: Sergen Yalçın'a su şişesi atıldı! Yaşlı bakımında yeni dönem: Huzurevleri yönetmeliği değişti! Yaşlı bakımında yeni dönem: Huzurevleri yönetmeliği değişti! Bebek katili Öcalan için yasal statü isteyen Bahçeli'ye rest: ''Referanduma gidelim'' Bebek katili Öcalan için yasal statü isteyen Bahçeli'ye rest: ''Referanduma gidelim'' İstanbul’da sahte altın operasyonu: 28.5 milyon TL’lik vurgun son anda engellendi! İstanbul’da sahte altın operasyonu: 28.5 milyon TL’lik vurgun son anda engellendi! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda! Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı! Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı! Ünlü şarkıcı 3 ayda 18 kilo verip imajını baştan yarattı; son hali ''yok artık'' dedirtti! Ünlü şarkıcı 3 ayda 18 kilo verip imajını baştan yarattı; son hali ''yok artık'' dedirtti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki seçim anketinin sonuçları açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki seçim anketinin sonuçları açıklandı