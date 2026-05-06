Günlerdir kayıp olarak aranan Kübra’dan kahreden haber: Katledip ormanda yakmışlar!

Antalya’da 30 Nisan’dan beri aranan Kübra Y.’den acı haber geldi. Genç kızın vahşice katledildikten sonra ormanlık alanda yakıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Gürlek, çapraz sorgu ve teknik takip sonucu çelişkili ifadelerin çözüldüğünü ve katil zanlılarının 3 farklı ilde yakalandığını duyurdu.

Antalya’da günlerdir her yerde aranan Kübra Y. dosyasında korkulan oldu. 30 Nisan gecesi sırra kadem basan genç kızın, bir cinayete kurban gittiği ve izlerini kaybettirmek isteyen failler tarafından ormanlık alanda yakıldığı tespit edildi. Adalet Bakanı Gürlek, dün gece düzenlenen operasyonla faillerin adalete teslim edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya, Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarının emniyet ve jandarma ekipleriyle koordineli çalışması sonucu cinayetin aydınlatıldığını belirtti. Bakan Gürlek, "Etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı" diyerek faillerin farklı illerde kıskıvrak yakalandığını ifade etti.

Son Görüntüler Bir Kafede Kaydedildi

Kübra Y.’nin katledilmeden sadece saatler önce, bir kafede iki erkekle birlikte oturduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bu görüntülerin ve HTS kayıtlarının incelenmesi, katil zanlılarına giden yolda en önemli delillerden biri oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hızlı veri paylaşımıyla faillerin kaçış rotası belirlendi.

Vahşetin İzleri Ormanda Bulundu

Günlerce süren arama çalışmalarının ardından, itiraf ve yer göstermeler sonucunda genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Canilerin, Kübra’yı katlettikten sonra cesedi ormanlık bir alana götürerek yaktıkları belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede titiz bir çalışma yürüterek cinayete dair tüm somut delilleri topladı.

Acılı Babaya Başsağlığı Bakan Gürlek, metanetini koruyarak evladını arayan acılı babaya başsağlığı dilerken, hiçbir dosyanın faili meçhul kalmaması için adalet ve güvenlik teşkilatlarının omuz omuza çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Yakalanan şahısların sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

