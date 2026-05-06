Arsenal - Atletico Madrid'i eleyip, Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist oldu!
Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal, deplasmandaki 1-1'lik skorun ardından evinde Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bukayo Saka'nın golüyle Budapeşte vizesini alan Topçular, 2006'dan bu yana ilk kez kupaya bu kadar yakın.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde heyecan doruğa ulaştı. Emirates Stadyumu'nda Atletico Madrid'i ağırlayan Arsenal, rakibini 1-0 mağlup ederek dev organizasyonda ilk finalist olmayı başardı. Mikel Arteta ve öğrencileri, bu sonuçla Londra temsilcisini 19 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.
İspanya'da oynanan ilk maçın 1-1 bitmesiyle tura ortak olan iki devin mücadelesinde gülen taraf İngilizler oldu. Alman hakem Daniel Siebert'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında oyun kontrolünü elinde tutan Arsenal, aradığı golü devrenin sonunda buldu. 45. dakikada Saliba'nın şık pasıyla hareketlenen Gyökeres'in başlattığı atak sonrası Trossard'ın şutu Oblak'tan döndü; pozisyonu takip eden Bukayo Saka topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.
İkinci yarıda teknik direktör Diego Simeone'nin hamleleriyle daha ofansif bir kimliğe bürünen Atletico Madrid, Arsenal kalesinde tehlikeli anlar yaşattı. Ancak kaleci Raya ve savunma hattı geçit vermedi. Karşı ataklarda Gyökeres ile ikinci golü arayan Arsenal, skoru korumayı bildi ve bitiş düdüğüyle birlikte final kutlamalarına başladı.
Arsenal, tarihinde daha önce sadece bir kez, 2006 yılında Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı. O dönem Barcelona'ya kaybeden Londra ekibi, tam 19 yıl sonra ikinci kez bu büyük kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.