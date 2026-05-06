Bebek katili Öcalan için yasal statü isteyen Bahçeli'ye rest: ''Referanduma gidelim''

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için önerdiği “Barış Süreci Koordinatörlüğü”ne çok sert tepki gösterdi. "Terörsüz Türkiye evet ama Öcalan’ın özgürlüğüne hayır" diyen Erbakan, kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara işaret ederek hükümete referandum çağrısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısıAbdullah Öcalan’a yönelik "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisi Ankara’da deprem etkisi yarattı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu hamleye "referandum" restiyle karşılık vererek, sürecin Öcalan’ı özgürleştirme operasyonuna dönüştüğünü savundu.

"Hedef Öcalan'ı Ankara'ya Getirmektir"

Sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir açıklama yayımlayan Fatih Erbakan, Bahçeli’nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Öcalan hakkındaki çıkışlarını eleştirdi. Sürecin en başından beri bu noktaya evrileceğini söylediklerini hatırlatan Erbakan, "Hedef Öcalan’ı özgürleştirmek, Ankara’ya getirmektir. Belli ki kapalı kapılar ardında bazı sözler verilmiştir" dedi.

"PKK, Kürt Kardeşlerimizi Temsil Etmiyor"

Çözümün reçetesinin İmralı olmadığını vurgulayan Erbakan, PKK’nın Kürt vatandaşların temsilcisi olmadığını belirtti. "Terörsüz Türkiye’ye elbette evet diyoruz ancak bu sürecin Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına, Ankara’da siyaset yapmasına indirgenmesini kabullenemiyoruz" ifadelerini kullanan YRP lideri, çözümün Öcalan üzerinden kurgulanmasına karşı çıktı.

Erdoğan’a Çağrı: "Net Görüşünüzü Açıklayın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçteki sessizliğini eleştiren Erbakan, meselenin artık sadece Bahçeli’nin açıklamalarıyla yönetilemeyecek bir noktaya ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın net bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade eden Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın net görüşünü beyandan kaçındığı bu süreç, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla daha fazla yönetilemez" değerlendirmesinde bulundu.

"Milletin İradesine Başvurun"

Açıklamasının sonunda hükümete ve MHP’ye çağrıda bulunan Fatih Erbakan, meselenin kapalı kapılar ardında değil, halkın huzurunda çözülmesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin!"

Bahçeli'nin teklifi...

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye hedefi için eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan’ın "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü" olarak görev yapabileceği bir yapı oluşturulması gerektiğini söylemiş, bu konunun hukuki ve vicdani ölçüler içinde ele alınması çağrısında bulunmuştu.