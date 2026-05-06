  3. Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın!

Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın!

Emniyet telefon dolandırıcılarının yeni tuzağı için sokaklara inerek vatandaşları tek tek, yüz yüze uyardı. Samsun'da polis kentin en kalabalık noktalarında sahaya inerek vatandaşları "Hediye kazandınız" vaadiyle umut tacirliği yapan, "Borcunuz var" ya da "Hakkınızda icra takibi başlatıldı" mesajlarıyla tuzak kuran siber ve sosyal dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dijital mecralarda hızla yayılan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için düğmeye bastı. Şehrin en işlek noktalarında dağıtılan broşürlerle vatandaşlar, hem maddi hem de manevi kayıplara yol açan "link" ve "telefon" tuzaklarına karşı uyarıldı.

Dolandırıcıların son dönemde iki ana duygu üzerinden hareket ettiğine dikkat çekilen çalışmalarda, özellikle sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden gelen şu ifadelerin altı çizildi:

"Hediye Kazandınız": Vatandaşın kişisel bilgilerini veya küçük ödemelerle büyük ödülleri alabileceği vaadini içeriyor.
"Borcunuz Var/İcra Takibi": Sahte icra mesajlarıyla panik yaratarak vatandaşı hemen para göndermeye zorluyor.

Emlak ve Araç Alımında "Sahte İlan" Uyarısı

İnternet üzerinden yapılan araç, ev ve arsa alım-satımlarında kapora dolandırıcılığına vurgu yapan ekipler, güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması gerektiğini belirtti. Özellikle oto kiralama işlemlerinde, kurumsal firmaların isimlerini taklit eden sahte internet sitelerine karşı vatandaşların "adres çubuğunu" kontrol etmesi gerektiği hatırlatıldı.

"Hiçbir Kamu Görevlisi Para İstemez"

Yıllardır süregelen ancak hala can yakan bir diğer yöntem olan "kendini polis, savcı veya asker olarak tanıtma" olayına karşı uyarılar yinelendi. Emniyet güçleri, hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan para, altın veya hesap bilgisi talep etmeyeceğinin altını çizerek, bu tür aramalarda telefonun derhal kapatılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal Medyada Şüpheli Linklere Dikkat!

"Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı" kapsamında vatandaşlara;

Kaynağı belirsiz şüpheli içeriklere sorgulayıcı yaklaşmaları,
Tanımadıkları kişilerden gelen linklere tıklamamaları,
Kişisel verilerini (T.C. kimlik no, banka şifresi vb.) kimseyle paylaşmamaları yönünde eğitim verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni Arayın

Samsun Emniyeti, herhangi bir dolandırıcılık girişimiyle karşılaşıldığında zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirim yapılması gerektiğini hatırlatarak; bilinçli bir toplumun dolandırıcılar için en büyük engel olduğunu belirtti.

İHA

