CHP'de kurultay davasında kritik gelişme: İmamoğlu dahil 12 sanıklı dava 1 Temmuz'a ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na "şaibe" gölgesi düşüren davanın Ankara'daki duruşması sona erdi. Aralarında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat ile Cemil Tugay ve Özgür Çelik’in de yer aldığı 12 sanık hakkındaki hapis istemli davada, mahkeme savunmaları alarak duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) değişim rüzgarlarının estiği 38. Olağan Kurultayı’ndaki oylama süreciyle ilgili yargı süreci devam ediyor. "Hile karıştırıldığı" iddiasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen 5. duruşmasında erteleme kararı çıktı.

12 Sanık İçin Hapis İstemi

Siyaset gündemini sarsan davada, partinin önde gelen isimleri hakkında ciddi suçlamalar bulunuyor. Aralarında şu an tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu 12 sanık hakkında, "kurultayda hile" iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık listesinde ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi kilit isimler de yer alıyor.

Kılıçdaroğlu Mağdur, Savaş Şikayetçi

Davanın tarafları da en az sanıklar kadar dikkat çekici. CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "mağdur" sıfatıyla dosyada yer aldığı davada, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise şikayetçi konumunda bulunuyor. Kurultay gecesi yaşananların ve oy sayım işlemlerinin mercek altına alındığı dosyada, sanık avukatları suçlamaları reddederek beraat taleplerini yineledi.

Dava 1 Temmuz’a Kaldı

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün gerçekleşen duruşmada savunmaların bir kısmı tamamlandı. Mahkeme heyeti, eksik dosyaların tamamlanması ve incelemelerin derinleştirilmesi amacıyla duruşmayı 1 Temmuz 2026 tarihine erteledi. Siyaset dünyasının yakından takip ettiği davanın sonucunun, CHP içerisindeki dengeleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu.