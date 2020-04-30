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  3. 30 Nisan 2020 13:57

Gökyüzünde dünya savaşının kıyısından dönüldü

12 adet nükleer füze yüklenebilen stratejik bombardıman uçakları Tu-160'lar havalandı, kısa süre sonra dört ülkenin jetleri etrafını sardı.

Gökyüzünde dünya savaşının kıyısından dönüldü

Avrupa'nın kuzeyinde sekiz saat boyunca uçan nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip iki Rus jeti, dört ayrı ülkeye ait savaş uçakları tarafından yakından izlendi.

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Gökyüzünde dünya savaşının kıyısından dönüldü

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir dakikalık video, iki adet stratejik bombardıman uçağı Tu-160'ın Baltık Denizi'ne doğru havalanmasıyla başlıyor.

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Gökyüzünde dünya savaşının kıyısından dönüldü

12 adet kısa menzilli nükleer füze taşıyabilen uçaklar, bir süre sonra NATO üyesi Polonya ve Danimarka'nın yanı sıra İsveç ve Finlandiya ordusuna ait jetler tarafından takibe alındı.

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Gökyüzünde dünya savaşının kıyısından dönüldü

Sekiz saat süren devriye uçuşunda Rus jetlerine Finlandiya F-18, Danimarka ve Polonya F-16'ları ile İsveç hava kuvvetlerine ait Saat JAS 39 Gripen savaş uçakları eşlik etti.

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