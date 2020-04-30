Gökyüzünde dünya savaşının kıyısından dönüldü
12 adet nükleer füze yüklenebilen stratejik bombardıman uçakları Tu-160'lar havalandı, kısa süre sonra dört ülkenin jetleri etrafını sardı.
Avrupa'nın kuzeyinde sekiz saat boyunca uçan nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip iki Rus jeti, dört ayrı ülkeye ait savaş uçakları tarafından yakından izlendi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir dakikalık video, iki adet stratejik bombardıman uçağı Tu-160'ın Baltık Denizi'ne doğru havalanmasıyla başlıyor.
12 adet kısa menzilli nükleer füze taşıyabilen uçaklar, bir süre sonra NATO üyesi Polonya ve Danimarka'nın yanı sıra İsveç ve Finlandiya ordusuna ait jetler tarafından takibe alındı.