İYİ Parti'de bir vekil daha istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de son dönemde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. Adana Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti.

Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 37’ye düştü.