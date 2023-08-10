Görevimiz İstanbul: İşte 4 aşamalı depreme hazırlık planı
İstanbul’un depreme hazırlanması konusunda dört aşamalı plan hazırladıklarını söyleyen Bakan Özhaseki, megakent için özel bir yasa çıkarmayı hesapladıklarını ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’un depreme hazırlanması konusunda dört aşamalı plan hazırladıklarını ifade ederek, “İstanbul’da, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı hazırlıklı olmak ve hızlı adımlar atmak konusunda kararlıyız” dedi.
İstanbul için özel yasa çıkarabileceklerini dile getiren Özhaseki, “Bir an önce işi hızlandıracak tedbirleri alıp bu yasayı çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul’da belirledikleri rezerv alanlarında 350 bin konuta kadar yeni sağlam, güvenilir konutlar yapacaklarını belirten Özhaseki, “Çevrede en riskli olan yapıları, o yaptığımız yeni yerlere taşıyacağız. 6 milyon civarında bağımsız birim var. Bunun 1.5 milyonu riskli ve 600 bini ilk etapta yıkılacak bina gibi görünüyor. Bizim ilk hedefimiz o 600 bin konutun bir an önce güvenli alanlara doğru taşınması. Biz bunu beş sene içinde tamamlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.
‘4 AŞAMALI HARİTA’
Bakan Özhaseki, dün İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ile İstanbul’un depreme hazırlanması konusunda bilgiler verdi.
“İstanbul’umuzu deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlıyız. Bu anlamda dört aşamalı bir yol haritamız var” diyen Özhaseki, şunları söyledi: “İstanbul’da yapılacak en güzel şey, deprem gelmeden ona hazırlık. Bu konuda dört aşamalı planımız var: Birincisi, zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. Şu anda bile 39 ilçemizde 188 yerde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor. İkinci aşamada, rezerv konut alanları belirledik.