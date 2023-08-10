Görevimiz İstanbul: İşte 4 aşamalı depreme hazırlık planı

“İstanbul’umuzu deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlıyız. Bu anlamda dört aşamalı bir yol haritamız var” diyen Özhaseki, şunları söyledi: “İstanbul’da yapılacak en güzel şey, deprem gelmeden ona hazırlık. Bu konuda dört aşamalı planımız var: Birincisi, zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. Şu anda bile 39 ilçemizde 188 yerde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor. İkinci aşamada, rezerv konut alanları belirledik.