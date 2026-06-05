Gözü dönmüş eski sevgili dehşet saçtı: 2 kız kardeş ve bir minik çocuk ölümden döndü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Azerbaycan uyruklu M.A. ve kız kardeşi T.K., otomobillerine binerken eski erkek arkadaş S.Ö.'nün pompalı tüfekli saldırısına uğradı. İki kız kardeş yaralanırken, araçtaki 8 yaşındaki çocuk yara almadan kurtuldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akşam saatlerinde kadına yönelik kan donduran bir silahlı şiddet olayı yaşandı. Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Azerbaycan uyruklu 35 yaşındaki M.A. ve 32 yaşındaki kız kardeşi T.K., park halindeki otomobillerine bindikleri esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının, M.A.'nın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.Ö. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirildiği belirlendi.
8 Yaşındaki Çocuk Şans Eseri Yara Almadı
Gözü dönmüş saldırganın araca art arda ateş açtığı korkunç anlarda, otomobilde bulunan M.A.'nın 8 yaşındaki oğlu şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan çevredeki vatandaşların hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesiyle, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.
Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan M.A.'nın bacaklarından, kız kardeşi T.K.'nın ise kolundan saçma isabetiyle yaralandığı tespit edildi. Hızla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan iki kız kardeşin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırganı Yakalama Çalışmaları Sürüyor
Silahlı saldırının hemen ardından suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şüpheli S.Ö.'nün yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Olay yerinde boş kovan incelemesi yapan ve güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.