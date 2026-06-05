Gözü dönmüş eski sevgili dehşet saçtı: 2 kız kardeş ve bir minik çocuk ölümden döndü

Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan M.A.'nın bacaklarından, kız kardeşi T.K.'nın ise kolundan saçma isabetiyle yaralandığı tespit edildi. Hızla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan iki kız kardeşin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.