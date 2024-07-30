Günde 12 saat klima kullanımının maliyeti hesaplandı
Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı klimalar nedeniyle İstanbul'da elektrik tüketim rekoru kırıldı. Uzmanlar her gün 12 saat klima kullanımının 800 ile 1200 lira arasında faturaya ek yük getirdiğini belirtti.
Temmuz ayı sıcak geçti, nemli ve sıcak havanın etkisiyle klima kullanımındaki artış elektrik faturalarına yansıdı.
Boğaziçi Elektrik verilerine göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda Temmuz ayında 6 kez elektrik tüketim rekoru kırıldı. 18 Temmuz'da tüketim 103 bin megawatt saate ulaştı. Bahar dönemine göre yazın elektrik kullanımında yüzde 30 artış var.
Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, "25-30 metrekarelik odayı, salonu soğuttuğunuzu düşünürsek, 12 saat boyunca kesintisiz çalıştırsanız yeni fiyatlarla faturanıza yaklaşık 800 lira ile 1200 lira civarı bir etkisi olacaktır. Eğer bunu ayaklı bir vantilatörle yapmaya çalışsaydınız 800 liralık fatura etkisinin 35-40 liralara, 1200 liralık bir etkinin ise 50 ila 70 liraya inebileceğini düşünebiliriz." diye konuştu.
TASARRUFLU KLİMA KULLANIMI NASIL YAPILIR?
Uzmanlara göre farklı yöntemlerle elektrik kullanımında tasarruf sağlanabilir.