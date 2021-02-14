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  3. 14 Şubat 2021 21:40

Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü

Öğlen saatlerinde Güney Lefkoşa'da toplanan göstericiler Rum Lider Anastasides aleyhinde sloganlar attı.

Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü

"Artık yeter, dayanamıyoruz!" sloganları atan eylemciler, Anastasiadis hükümetini yalan söylemekle suçladı.

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Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü

Rum Liderin adının karıştığı Altın Pasaport ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği Yorgacis Raporu'nun ardından bir de sıkı ekonomik tedbirler gelince Kıbrıslı Rumlar patlama noktasına geldi.

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Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü

Stasinou Caddesi, çevresindeki sokaklar ve Kolokasi Parkı'nda toplanan eylemciler arasında kadın ve çocuklarında olduğu görüldü.

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Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü

Eylemcilere orantısız güç kullanan Rum Polisi TOMA'larla protestoculara tazyikli su sıktı. Zaman zamanda göz yaşartıcı gaz bombası atan güvenlik güçleri eylemcileri coplarla dövdü, yerlerde sürükledi ve göz altına aldı.

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