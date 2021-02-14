Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü
Öğlen saatlerinde Güney Lefkoşa'da toplanan göstericiler Rum Lider Anastasides aleyhinde sloganlar attı.
"Artık yeter, dayanamıyoruz!" sloganları atan eylemciler, Anastasiadis hükümetini yalan söylemekle suçladı.
Rum Liderin adının karıştığı Altın Pasaport ve siyasilerin yolsuzluklarının belgelendiği Yorgacis Raporu'nun ardından bir de sıkı ekonomik tedbirler gelince Kıbrıslı Rumlar patlama noktasına geldi.
Stasinou Caddesi, çevresindeki sokaklar ve Kolokasi Parkı'nda toplanan eylemciler arasında kadın ve çocuklarında olduğu görüldü.