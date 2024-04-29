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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 22 kişi hakkında iddianame

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 22 kişi hakkında iddianame
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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş soruşturması tamamlandı. Başsavcılık , 22 kişi hakkında ''tasarlayarak öldürme'' suçundan iddianame düzenledi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi E.Ö., eylemi organize eden D.Ç., eski Ülkü Ocakları yöneticileri T.D., E.Y. ve avukat S.Ö. ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı. 

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma bir  yıl 4 ay sonra tamamlandı. Başsavcılık, 22 kişi hakkında ''tasarlayarak öldürme'' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ankara Başsavcılığı, 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Başsavcılık, ''tasarlayarak öldürme'' suçundan 22 kişi hakkında iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame, Ayhan Bora Kaplan Davası'na da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

 

Etiketler Sinan Ateş cinayeti sinan ateş cinayet soruşturma iddianame
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