Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 1'i oyuncak 3 ürün daha listede!
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ocak ayının güvensiz ürünleri listesini güncelledi. Listeye 2 ürün daha eklendi. Böylece Mart ayında listedeki ürün sayısı 3'e yükseldi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 16 Mart itibariyle güncellediği Mart 2026 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Mart 2026 itibarıyla Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen toplam 3 ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri
MARKA: Collex
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod:8690857052226
ÜRÜN TANIMI: Collex 6 Renk Parmak Ve Yüz Boyası Barkod:8690857052226
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek-2 Kısım-C’De Belirlenen Kimyasallar İçin Özel Limit Değerleri Ve Ts En 71-9&10&11 Test Metotlarına Göre Koruyucular Başlığı Altında 2-Metilisothiazolin-3 (2H) –On (Cas Numarası:2682-20-4)” Kimyasalından (Limit Değer:0,25Ppm Siyah: 0,1Ppm, Yeşil: 0,4Ppm, Mavi: 0,4Ppm, Kırmızı: 0,8Ppm, Sarı:0,4 Ppm, Beyaz: 0,5Ppm“Kalır” Sonucu Almıştır
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Yu-Ko Kids
ÜRÜN TANIMI: ""Yu-Ko Kids” Marka Kapüşonlu Üst-Alt Takım (“40003” Etiketli) (7Yaşa-134Cm'e Kadar Çocuk Giysi Ürünü)"
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik – Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri Standardının Gereklerini Karşılamamaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
ÜRÜN TANIMI: Mavi Ayıcık Pelüş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Etiket, Uyarı, Fitalatlardan Ve Özellikle Küçük Parça Oluşturduğu İçin En 71-1 Madde 5.1.B (Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenarlar), Madde 5.2 (Dolgular, Kaplamalar Ve Dikişler), Madde 5.8’Den (Şekil Ve Boyut) ‘Kalır’ Olarak Sonuçlanması Gereğince Üründe Güvensizlik Tespit Edilmiştir.