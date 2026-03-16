  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 1'i oyuncak 3 ürün daha listede!

Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; 1'i oyuncak 3 ürün daha listede!

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı, Mart 2026 itibarıyla Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen toplam 3 ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı. 

1 / 4
ÜRÜN GRUBU: Boya Kalemleri Ve Boya Malzemeleri
MARKA: Collex
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod:8690857052226
ÜRÜN TANIMI: Collex 6 Renk Parmak Ve Yüz Boyası Barkod:8690857052226
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Ek-2 Kısım-C’De Belirlenen Kimyasallar İçin Özel Limit Değerleri Ve Ts En 71-9&10&11 Test Metotlarına Göre Koruyucular Başlığı Altında 2-Metilisothiazolin-3 (2H) –On (Cas Numarası:2682-20-4)” Kimyasalından (Limit Değer:0,25Ppm Siyah: 0,1Ppm, Yeşil: 0,4Ppm, Mavi: 0,4Ppm, Kırmızı: 0,8Ppm, Sarı:0,4 Ppm, Beyaz: 0,5Ppm“Kalır” Sonucu Almıştır

2 / 4
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Yu-Ko Kids
ÜRÜN TANIMI: ""Yu-Ko Kids” Marka Kapüşonlu Üst-Alt Takım (“40003” Etiketli) (7Yaşa-134Cm'e Kadar Çocuk Giysi Ürünü)"
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik – Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri Standardının Gereklerini Karşılamamaktadır.

3 / 4
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
ÜRÜN TANIMI: Mavi Ayıcık Pelüş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Etiket, Uyarı, Fitalatlardan Ve Özellikle Küçük Parça Oluşturduğu İçin En 71-1 Madde 5.1.B (Ufak Parçalar, Keskin Noktalar Ve Keskin Kenarlar), Madde 5.2 (Dolgular, Kaplamalar Ve Dikişler), Madde 5.8’Den (Şekil Ve Boyut) ‘Kalır’ Olarak Sonuçlanması Gereğince Üründe Güvensizlik Tespit Edilmiştir.

4 / 4