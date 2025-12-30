Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; bir temizlik malzemesi ve 3 ürün daha listede
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Aralık ayının güvensiz ürünleri listesini güncelledi. Listeye çocuklar için satılan 4 ürün daha eklenirken Aralık ayında listedeki ürün sayısı da 17'ye yükseldi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 30 Aralık itibariyle güncellediği Aralık 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu güvensiz olduğu tespit edilen bir ürünün daha piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Yağ Çözücü
MARKA: Best
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod: 8697042000048
ÜRÜN TANIMI: Best Marka Mutfak Yağ Sökücü 750 Ml.Lik (Barkod: 8697042000048)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Dokunsal Uyarı Ve Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneğinin Bulunmaması Nedeniyle Teknik Mevzuatının Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırıdır.
ÜRÜN GRUBU: Klozet Daraltıcılar
MARKA: Homarz Soft
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod: 9743478310882
ÜRÜN TANIMI: "Homarz Soft" İbareli Çocuk Klozet Daraltıcı/Adaptör (Barkod: 9743478310882)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürün, Kimyasal Test İşlemleri - Fitalat Tayini Analizi Değerlendirmesinden "Kalır" Sonuç Almıştır.
ÜRÜN GRUBU: Oyuncak Hayvanlar (Yumuşak-Pelüş)
MARKA: Mr. Diy
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 9048348
ÜRÜN TANIMI: Sarı Ördekli Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği- Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler " Ve “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Etiket Gereklilikleri” Kısmı Kalır (F) Olarak Sonuçlanmıştır. Oyuncağın Çıkarılabilir Parçaları Küçük Parça Silindirine Tamamen Girmiştir. Oyuncaktaki Metal Halka A Ve B Şablonlarının Tabanından Dışarı Taşmıştır. Üründe Ce İşareti Bulunmamaktadır.