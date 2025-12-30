Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte 31 Aralık Çarşamba eğitime ara verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı 31 Aralık Çarşamba günü de etkisini sürdürecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın da okullar tatil edildi. İşte 31 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verilen iller...
BATMAN
Batman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da okullar tatil edildi.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yarın (31.12.2025 Çarşamba) kar yağışının beklenmesi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörülmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 31.12.2025 Çarşamba günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın; kar yağışı, buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.
BOLU
Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.
Bolu'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Bugün itibariyle kar yağışı etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde 50 santimetreyi aşan kar yağışı sebebiyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü de ara verildi.
Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
BİTLİS
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın eğitime ara verildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tatil kararına ek olarak, 0–6 yaş aralığında çocuğu bulunan kadın kamu görevlilerimiz 30–31 Aralık 2025 tarihlerinde idari izinli sayılacaktır." denildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır’da kar yağışı nedeni ile okular yarın da tatil edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Meteorolojik verilere göre 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır’’ denildi.