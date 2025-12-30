Okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı: İşte 31 Aralık Çarşamba eğitime ara verilen iller

BOLU

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

Bolu'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Bugün itibariyle kar yağışı etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde 50 santimetreyi aşan kar yağışı sebebiyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü de ara verildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.