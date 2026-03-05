Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde evli ve 2 çocuk babası H.D., güzellik merkezinde eski sevgilisi Nagihan K.'yi başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı. H.D.'nin, eski sevgilisini barışma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. Lefkoşa Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin 4’üncü katında bulunan güzellik merkezinde silah sesleri yükseldi.
Edinilen bilgilere göre, Nilüfer’de emlak ofisi işleten 49 yaşındaki H.D., bir yıl önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Nagihan K.’nin (40) sahibi olduğu güzellik merkezine geldi. İçeride bulunan çalışanları ve müşterileri zorla dışarı çıkarıp kapıyı kilitleyen H.D., barışma teklifini reddeden Nagihan K.'yi başından tabancayla vurdu. Saldırgan ardından aynı silahla intihara kalkıştı.
Silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Kanlar içinde bulunan Nagihan K. ve H.D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak 40 yaşındaki güzellik merkezi sahibi Nagihan K., doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Ağır yaralı H.D.’nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Polis kayıtlarına göre çok sayıda suç kaydı bulunan H.D.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.