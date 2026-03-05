Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!

Silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Kanlar içinde bulunan Nagihan K. ve H.D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak 40 yaşındaki güzellik merkezi sahibi Nagihan K., doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Ağır yaralı H.D.’nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.