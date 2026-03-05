  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Siyasi yasağı isteniyordu; Ekrem İmamoğlu hakkındaki ''çirkin'' davası düştü

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava düştü!

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava düştü!
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, SAHA EXPO fuarı sırasında bir vatandaşla yaşadığı diyalog nedeniyle yargılandığı "hakaret" davasında beklenen karar çıktı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, mütalaa doğrultusunda davanın düşürülmesine hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda Serkan Ş. isimli şahısla girdiği polemik nedeniyle hakim karşısındaydı. "Hakaret" suçlamasıyla hakkında 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu hakkındaki yargılama süreci bugün sona erdi.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, suçun ön ödeme kapsamında olduğuna dikkat çekerek, sanık Ekrem İmamoğlu’nun belirlenen 12 bin 690 liralık para cezasını ödediğini ve ilgili dekontun mahkeme dosyasına sunulduğunu bildirdi.

Mahkemeden Kesin Karar

Mahkeme heyeti, yasada öngörülen ön ödeme şartının yerine getirilmiş olması ve ödemenin zamanında yapılarak kanıtlanması üzerine davanın düşürülmesine karar verdi. Bu kararla birlikte İmamoğlu’nun siyasi yasak riski veya hapis cezası ihtimali bulunan bir davası daha sonuçlanmış oldu.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Etiketler ekrem imamoğlu hakaret davası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti!
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler