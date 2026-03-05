Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava düştü!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, SAHA EXPO fuarı sırasında bir vatandaşla yaşadığı diyalog nedeniyle yargılandığı "hakaret" davasında beklenen karar çıktı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, mütalaa doğrultusunda davanın düşürülmesine hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda Serkan Ş. isimli şahısla girdiği polemik nedeniyle hakim karşısındaydı. "Hakaret" suçlamasıyla hakkında 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu hakkındaki yargılama süreci bugün sona erdi.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, suçun ön ödeme kapsamında olduğuna dikkat çekerek, sanık Ekrem İmamoğlu’nun belirlenen 12 bin 690 liralık para cezasını ödediğini ve ilgili dekontun mahkeme dosyasına sunulduğunu bildirdi.

Mahkemeden Kesin Karar

Mahkeme heyeti, yasada öngörülen ön ödeme şartının yerine getirilmiş olması ve ödemenin zamanında yapılarak kanıtlanması üzerine davanın düşürülmesine karar verdi. Bu kararla birlikte İmamoğlu’nun siyasi yasak riski veya hapis cezası ihtimali bulunan bir davası daha sonuçlanmış oldu.

