Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası cinayetle bitti

  Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti!

İzmir'in Urla ilçesinde ev sahibi, tahliye konusunda anlaşmazlık yaşadığı kiracısını tabancayla vurarak öldürdü.

Ölümle sonuçlanan ev sahibi - kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Urla’da ev sahibi N.Ü. (54), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı R.Ç.'yi (37) tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Urla'nın Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi N.Ü. (54), kiracısı 37 yaşındaki R.Ç. ile evin önünde buluştu. Kira bedelindeki anlaşmazlık ve tahliye süreci nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan N.Ü., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kiracısı Ç.’ye ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, kurşunların hedefi olan R.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ç.’nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli gözaltında

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli ev sahibi N.Ü. (54), Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu süren N.Ü.'nün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

