Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak
Akaryakıt fiyatlarında artışın önüne geçilmesi amacıyla eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı. Buna göre akaryakıt ürünlerine yapılacak 10 liralık zammın 2.5 lirası vatandaşa yansıtılacak.

ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaş bren petrol fiyatını 80 doların üzerine taşıdı. Petroldeki sert yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya başladı. Bunun üzerine eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, akaryakıtta uluslararası petrol ve döviz kurlarına bağlı olarak özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 75 oranında değişikliğe gidilebilecek. Buna göre akaryakıt fiyatlarındaki 10 liralık artışın sadece 2.5 lirası vatandaşa yansıtılacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen artış durumunda söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarının yüzde 75’i kadar azalış yapılmak suretiyle, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen azalış durumunda ise özel tüketim vergisi tutarları gerçekleşen azalış tutarının yüzde 75’i kadar artış yapılmak suretiyle uygulanacak.

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

2021'de rafa kaldırılmıştı

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

 

Haber3.com Haber Merkezi

