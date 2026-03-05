  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu

CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu: Kara saldırısı başlıyor!

CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu: Kara saldırısı başlıyor!
Güncelleme:

ABD merkezli Axios sitesi, CIA ve Mossad destekli Kürt grupların İran'a kara saldırısı başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi gizli tutulan yetkililere dayandırılan habere göre; çeşitli Kürt gruplara mensup militanların, ülkenin kuzeybatı kesiminde İran rejimine karşı kara saldırısı hazırlığında olduğu bildirildi. Irak'ta barınan beş muhalif Kürt grubunun İran rejimine karşı savaşmak üzere bir koalisyon kurduğu aktarılan haberde, bu grupların son haftalarda yüzlerce silahlı militanı Irak sınırının İran tarafına soktuğu ifade edildi.

Hedef iç isyanı tetiklemek

Habere göre; ABD ve İsrail'den iki yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi üçüncü bir kaynak, Kürt grupların İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile ABD istihbarat teşkilatı CIA tarafından desteklendiğini doğruladı. ABD'li bir yetkili, amacın İran içindeki belirli bir bölgeyi ele geçirerek rejime meydan okumak ve daha geniş bir iç isyanı tetiklemek olduğunu söyledi. İsrailli bir yetkili ise "Savaş, ABD ve İsrail ordularının saldırıları ile başladı, ancak devam ettikçe Mossad ve CIA tarafından başka çabalar gösterilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Fikir Netanyahu ve Mossad’dan

Bir diğer ABD’li yetkili ise, Kürt grupları İran rejimine karşı destekleme ve onları kara saldırısı için Irak'tan İran'a geçirme fikrinin başlangıçta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad'dan çıktığını, CIA’nın ise daha sonraki bir aşamada bu plana katıldığını aktardı. İsrailli yetkililerin Kürt gruplara askeri desteğin yanı sıra rejim sonrası İran'da Kürt özerk bölgesi kurulması konusunda siyasi destek sözü de verdiği belirtildi. Bir yetkilinin, "Sorun şu ki, İran'daki Kürt gruplarının yeterli askeri gücü yok ve sonunda yem haline gelebilirler" sözlerine yer verildi. Axios, Mossad ve CIA’nın haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındığını aktardı.
CIA’nın Kürt güçleri silahlandırmaya çalıştığı iddia edilmişti

Benzer bir iddiayı gündeme taşıyan CNN televizyonu, CIA’nın İran'da halk ayaklanmasını tahrik etmek amacıyla Kürt güçleri silahlandırmaya çalıştığını bildirmişti. Trump yönetiminin, İran rejimine karşı muhtemel bir kara saldırısı için askeri destek sağlanması konusunda İran'daki muhalif gruplar ve Irak'taki Kürt liderlerle aktif görüşmeler yürüttüğü aktarılmıştı. Söz konusu planın İran rejimini zayıflatma amacını taşıdığı ifade edilmişti.

İran iç savaşa mı sürükleniyor? ABD'nin kirli planı ortaya çıktıİran iç savaşa mı sürükleniyor? ABD'nin kirli planı ortaya çıktıDünya

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı!
Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı!
20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında
20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında
Türkiye'de Şubat ayının en çok satan otomobilleri açıklandı
Türkiye'de Şubat ayının en çok satan otomobilleri açıklandı
Ortadoğuda büyük göç dalgası başladı: Onbinlerce kişi göç için yola döküldü!
Ortadoğuda büyük göç dalgası başladı: Onbinlerce kişi göç için yola döküldü!
''Destansı Öfke'' ABD'ye pahalıya patladı: İşte İran savaşının maliyeti
''Destansı Öfke'' ABD'ye pahalıya patladı: İşte İran savaşının maliyeti
Tel örgüleri aşıp raylara atladı, hızlı trenin altında korkunç bir şekilde can verdi!
Tel örgüleri aşıp raylara atladı, hızlı trenin altında korkunç bir şekilde can verdi!
Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi
Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi
Türk hava sahasında imha edilen İran füzesinden ilk görüntüler
Türk hava sahasında imha edilen İran füzesinden ilk görüntüler
Etiketler CIA mossad İran kara saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Ramazan'ın en parlak gecesi! İstanbul semalarında mest eden görüntüler Ramazan'ın en parlak gecesi! İstanbul semalarında mest eden görüntüler Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak ABD ve İsrail'den İran'a yoğun bombardıman! Yeni görüntüler yayınlandı ABD ve İsrail'den İran'a yoğun bombardıman! Yeni görüntüler yayınlandı İran savaşı devam ederken ABD Senatosu'ndan Trump kararı İran savaşı devam ederken ABD Senatosu'ndan Trump kararı İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de yarı final biletini kaptı Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de yarı final biletini kaptı Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Burak Yılmaz'ın isyanı olay oldu: ''Ben artık ofsaytı bilmiyorum'' Burak Yılmaz'ın isyanı olay oldu: ''Ben artık ofsaytı bilmiyorum'' İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu