Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu

Edirne'de 2 çocuk babası E.Ç. (48), park halindeki aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu. E.Ç.'nin sosyal medya hesabından ''Herkes gönlünü ferah tutsun, sebep sağlık nedenlerim'' paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 48 yaşındaki E.Ç., park halindeki otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ç.’nin yaşamına son vermeden kısa süre önce sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladığı ortaya çıktı. Paylaşımındaki “Herkes gönlünü ferah tutsun, sebep sağlık nedenlerim” ifadeleri dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karlıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Karlıköy Göleti mevkisinde park halindeki bir aracın sürücü kısmında tabancayla başından vurulmuş bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde E.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma yaptığı incelemede araçta tabanca buldu. İntihar ettiği değerlendirilen Ç.’nin cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"Herkes gönlünü ferah tutsun"

Evli ve 2 çocuk babası E.Ç.’nin, olaydan kısa süre önce sanal medya hesabından ‘Herkes gönlünü ferah tutsun, sebep sağlık nedenlerim’ yazılı paylaşım yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

