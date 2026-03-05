  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi

İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu çöktü. Kolonlarda çatlak tespit edilen bina tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Üsküdar Çengelköy'de dün gece 23.30 sıralarında 4 katlı bir binanın balkonunda yaşanan çökme, büyük bir tehlikeyi gün yüzüne çıkardı. Kolonlarında çatlaklar tespit edilen bina tahliye edildi. 

Edinilen bilgiye göre, Kasım Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3'ncü katındaki balkon, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Gürültüyü duyarak durumu fark eden bina sakinleri, balkon zeminindeki kaymayı görünce hızla dışarı çıktı.

KOLONLARINDA ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde binanın bazı kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Bunun üzerine apartmanda bulunan 8 daire güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. 

Bina sakinleri, polis ve zabıta ekipleri eşliğinde evlerinden eşyalarını aldıktan sonra binadan ayrıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından apartman mühürlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

