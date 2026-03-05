İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi

KOLONLARINDA ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde binanın bazı kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Bunun üzerine apartmanda bulunan 8 daire güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.