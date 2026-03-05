Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti!

Kripto varlık işlemlerine vergi, bedelli askerlik ücretine zam ve deprem konutlarında yüzde 74 indirim uygulanmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, kripto varlık işlemlerinden vergi alınması, bedelli askerlik ücretinin %25 artırılarak bir kısmının Savunma Sanayii Fonu’na aktarılması ve deprem konutlarında %74’e varan indirim yapılmasını öngeren kanun teklifi için toplandı. Milyonları ilgilendiren torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomik düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısına ramazan davulu ile katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklif içerisinde emekli bayram ikramiyesine ilişkin bir düzenlemenin olmamasını eleştirdi. Ağbaba davula vurarak, "Bu davulu, AK Parti emeklinin sesini duysun diye getirdik. Mübarek ramazan ayında millet sahura aç kalkıyor, iftar sofralarına da oturamıyor. Emeklinin ve muhalefetin sesini duymayanlara davulla sesleniyoruz; emeklinin sesini duyun. Emekli aç, yoksul. Bakın emekli 20 bin lira ile zaten geçinemiyor, hiç olmazsa bu bayram ikramiyesini emekliye müjde verecek bir iş yapın. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndayız. Yapacağımız en hayırlı iş emekliye en az asgari ücret kadar bir bayram ikramiyesi vermektir" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME GELMİYOR'

Ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantıyı açtı. CHP'li Ağbaba usul tartışması talebi üzerine Muş, söz verdi. Ağbaba, "Türkiye'nin gerçek meselesi, sokağın gerçek gündemi ne? Emekli, yoksulluk. Emeklilerle ilgili bir düzenleme geliyor mu? Gelmiyor. Yine, bugün bir torba yasa açıkladılar, orada da emekliyle ilgili bir şey yok yani ve Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili bir şey yok. Meclisin görevi Türkiye'nin sorunların çözmektir. Dolayısıyla biz bu usulün doğru olmadığını, mutlaka bunların alt komisyonlara sevk edilmesi gerektiğini ve ilgili odalardan, derneklerden de görüş alınması gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

'KRİPTO VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR VERGİLENDİRİLİYOR'

Kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, teklif hakkında bilgi verdi. Altınsoy, "Kanun teklifinde vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, vergilemede kolaylık sağlanması, deprem bölgesi konut ve iş yeri teslim bedellerinde indirim yapılması ve ayrıca ihtilafların önlenmesi hedeflerine hizmet etmek üzere vergi mevzuatıyla ilgili kanunlarda düzenleme yapılmaktadır. Teklifimizle genel bütçe geliri olarak tahsil edilmek üzere kripto varlık işlem vergisi ihdas edilmekte olup kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemlerinin vergiye tabi tutulması öngörülmektedir. 'Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Başka bir düzenlemeyle, '193 sayılı Kanun'un 70'inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendine 'kripto varlıklar' ifadesi eklenerek kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi sağlanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NA DEVLET KATKISININ ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI YETKİSİ CUMHURBAŞKANI'NA VERİLECEK'

Altınsoy, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş platformlar bünyesinde elde edilen kripto varlıkların alım satım kazançları ile kira, faiz ve benzeri diğer kripto varlık gelirlerinin nihai olarak tevkif yoluyla vergilendirileceğini söyledi. Altınsoy, "Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyette bulunan hastane ve benzeri sağlık kurumlarının kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması suretiyle diğer mükelleflerle arasındaki vergi adaleti tesis edilmektedir. Konut sektöründeki arz yönlü sıkıntının bertaraf edilebilmesine katkı mahiyetinde iktisadi işletmelerin konut kiralamalarında, gerçek kişilerin konut kiralamalarında olduğu gibi katma değer vergisi istisnası öngörülmekte; ayrıca kripto varlık işlem vergisi kapsamına giren kripto varlıkların tesliminin KDV'den istisna tutulması; Kamulaştırma Kanunu kapsamındaki taşınmazların, kamulaştırmayı yapan devlet ve kamu tüzel kişilerine devrinin KDV'den istisna tutulması amaçlanmaktadır. Yine, başka bir maddemizle, 3065 sayılı Kanun'da yer alan bazı tam istisna mahiyetindeki düzenlemelerin indirim ve iade hakkı kaldırılmak suretiyle kısmi istisnaya dönüştürülmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan devlet katkısının artırılması veya azaltılması hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi teklif edilmektedir" dedi.

'BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARINDAN GELEN GELİRİN BİR KISMI SAVUNMA SANAYİİ FONU'NA AKTARILACAK'

BOTAŞ'ın doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının, hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilmesine yönelik düzenleme yapıldığını belirten Altınsoy, "Bir başka maddemizle, bazı kıymetli taşlar özel tüketim vergisinin kapsamına alınmakta ve yüzde 20 ÖTV oranı belirlenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının taşra örgütlenmesini düzenleyen 161 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonucu yasal düzenleme ihtiyacı hasıl olmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatının amiri olan defterdarın iptale konu olan görev ve sorumlulukları 1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer aldığı şekliyle madde metnine taşınarak düzenleme yapılmaktadır. Bir başka maddemizle, bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutarların yüzde 25 oranında artırılması ve belirlenen yeni gösterge tutarının 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak kısmının genel bütçeye gelir kaydedilmesi, kalan kısmının ise Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLK KONUTLAR İÇİN YÜZDE 74 ORANINDA İNDİRİM YAPILACAK'

Altınsoy, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ile ilgili düzenlemeden bahsederek, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde üretilen konutlara ve iş yerlerine ilişkin hak sahiplerine talep etmeleri durumunda defaten ödenmesi şartıyla önemli miktarda indirim yapılması hususlarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İlk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim uygulanmasına ilişkin düzenleme teklif edilmektedir. Söz konusu düzenlemeler, vergilemede kolaylığın ve adaletin sağlanması, vergi konusuna girmeyen alanların kapsama alınması ve bazı vergi indirim ve istisnaların daraltılması hedeflerine hizmet etmektedir" diye konuştu.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Milletvekillerinin teklifin geneli üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından maddelere geçildi. Maddeler üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine teklif, Plan ve Bütçe Komisyonda kabul edildi. Teklin kabul edilmesiyle Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturumu kapattı. Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

