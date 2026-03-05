Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün, kariyerinde ilk kez derbi yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) da bu zorlu mücadeleyi yönetecek hakemi açıkladı.

Beşiktaş - Galatasaray müsabakasında FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün düdük çalacak. 2026 yılında FIFA kokartını takan 34 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ozan Ergün düdük çalacak.

Beşiktaş ve Galatasaray’ın üçer maçını yönetti

Ozan Ergün, bu sezon şu ana kadar 11 Süper Lig karşılaşmasına atandı. Ergün’ün yönettiği bu 11 maçın 3’ü Beşiktaş, 3’ü de Galatasaray’ın mücadeleleriydi.

FIFA kokartlı hakemin yönetiminde siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılılar tüm maçlarını kazandı.

Ozan Ergün’ün bu sezon görev aldığı Beşiktaş ve Galatasaray maçları şöyle:

Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 0
Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2
Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3

Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 3
Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0
Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0

İHA

