Güzellik uzmanı paylaştı: İşte daha genç görünmek için 5 yöntem
Yaşlanmak fizyolojik bir gereklilik olsa da bunu ertelemek için birçok yöntem mevcut. Güzellik uzmanı Lora Croftcheck sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda çok daha genç görünmek için işe yarayacak yöntemleri paylaşıyor.
İnsanlar yaş aldıkça daha genç görünmenin yolunu arıyorlar. Daha genç görünmek için yapılan çok çeşitli güzellik önerileri bulunuyor. Bunların başında beslenme düzenine ve bol su içmeye dikkat etmek gerekiyor. Zararlı alışkanlıklardan uzak durarak ve düzenli olarak egzersiz yaparak hem daha sağlıklı bir vücuda hem de daha sağlıklı bir cilde sahip olunabiliyor. 40 yaşındaki güzellik uzmanı Lora Croftcheck sosyal medyada kendi fotoğraflarıyla birlikte nasıl daha genç göründüğünü paylaştı.
C VİTAMİNİ KULLANIMI ŞART
Daha genç görünmek için içerisinde hem Hyaluronik asit hem de C Vitamini bulunan bir cilt bakımı rutini edinin. Bu rutini kaçırmadan her gün uygulayın.
DOĞRU FONDÖTENİ BULUN
Yaşlanma karşıtı olarak makyaj düzeninizi de değiştirmeniz gerekiyor. Lora, “İçinde cilt bakım malzemeleri bulunan, kimyasaldan uzak orta kapatıcılığa sahip bir fondöten kullanın” önerisinde bulundu.
AĞIR KAPATICILARDAN UZAK DURUN
Lora şöyle devam etti:” İnce çizgilerinize ve kırışıklıklarınıza dolacak ağır kapatıcıları kullanmaktan kaçının. Bunun yerine orta ve hafif kapatıcıları tercih edin.