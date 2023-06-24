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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdığı geçtiğimiz hafta boyunca en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı - Resim: 1

BIST 100 endeksi, en düşük 5.152,81 ve en yüksek 5.593,99 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 artarak 5.582,75 puandan tamamladı.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı - Resim: 2

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,37 değer kazancıyla 1.554 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 artışla 10.410 liraya yükseldi.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı - Resim: 3

Geçen hafta sonu 2 bin 442 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 549 liraya çıktı.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı - Resim: 4

Bu hafta ABD doları yüzde 6,08 değer kazancıyla 25,0710, Euro ise yüzde 5,64 kazançla 27,3040 liraya yükseldi.

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