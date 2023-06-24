Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdığı geçtiğimiz hafta boyunca en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.
BIST 100 endeksi, en düşük 5.152,81 ve en yüksek 5.593,99 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 artarak 5.582,75 puandan tamamladı.
1 / 6
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,37 değer kazancıyla 1.554 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 artışla 10.410 liraya yükseldi.
2 / 6
Geçen hafta sonu 2 bin 442 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 549 liraya çıktı.
3 / 6
Bu hafta ABD doları yüzde 6,08 değer kazancıyla 25,0710, Euro ise yüzde 5,64 kazançla 27,3040 liraya yükseldi.
4 / 6