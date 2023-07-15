Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdığı geçtiğimiz hafta boyunca en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,05, dolar/TL yüzde 0,41, Euro/TL yüzde 3,30 ve altının gram satış fiyatı da yüzde 1,86 değer kazandı.
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BIST 100 endeksi, en düşük 6.228,19 ve en yüksek 6.446,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,05 artarak 6.437,74 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 değer kazancıyla 1.645 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 artışla 11 bin 22 liraya yükseldi.
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Geçen hafta sonu 2 bin 649 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 698 liraya çıktı.
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