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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdığı geçtiğimiz hafta boyunca en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı - Resim: 1

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,05, dolar/TL yüzde 0,41, Euro/TL yüzde 3,30 ve altının gram satış fiyatı da yüzde 1,86 değer kazandı.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı - Resim: 2

BIST 100 endeksi, en düşük 6.228,19 ve en yüksek 6.446,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,05 artarak 6.437,74 puandan tamamladı.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı - Resim: 3

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,86 değer kazancıyla 1.645 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 artışla 11 bin 22 liraya yükseldi.

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Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı - Resim: 4

Geçen hafta sonu 2 bin 649 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 698 liraya çıktı.

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