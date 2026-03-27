Halı sahada kalecilik yaparken, çarpan top hayattan koparttı!
Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla halı sahada maç yapan 48 yaşındaki bir kişi topun göğsüne isabet etmesiyle bir anda yere yığıldı. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
Olay, Onikişubat ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde arkadaş grubuyla maç yapan 48 yaşındaki S.A., kalede bulunduğu sırada rakip oyuncunun sert şutunda topun göğsüne isabet etmesiyle bir anda yere düştü.
Durumu fark eden arkadaşları hemen S.A.'nın yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından S.A.'yı ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen S.A. kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
