Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:
21 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe
18.45 Samsunspor - Trabzonspor
20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
İHA
