Tarihi Bereket Tanrısı heykelcikleri için ''müstehcenlik'' şikayeti tüm esnafı yaktı!
Antalya Kaleiçi’nde sular durulmuyor! Bir şekerleme dükkanı ile hediyelik eşyacı arasındaki "müstehcen obje" tartışması, tarihi semtte dev bir operasyona dönüştü. Çocukların uğrak noktası olan işletmenin, karşı dükkandaki "bereket tanrısı" figürlerini CİMER’e şikayet etmesi üzerine Antalya Koruma Kurulu harekete geçti. 2 yıldır uygulanmayan "işgal ve tente kaldırma" kararı tüm Kaleiçi’nde uygulanmaya başlarken, sezon başında tentesiz kalan esnaf karara tepkili.
Antalya Kaleiçi'nde çocuklara şekerleme satılan işletmenin, karşısındaki hediyelik eşya dükkanı hakkında sokak üzerine kurulan stantta 'bereket tanrısı' olarak adlandırılan müstehcen heykelciklerin satışının yapıldığına ilişkin şikayet üzerine Koruma Kurulu, 2 yıldır uygulamadığı tebligatı hayata geçirdi. Uygulama sonrası tarihi semtteki esnafın çoğu tente ve stantları kaldırdı, diğerleriyle ilgili işlemler de sürüyor. Kentin tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'nde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun (AKVKBK) kararı doğrultusunda bina cephelerindeki tente ve gölgelikler ile sokaklara taşan masa-sandalye, yeme-içme büfeleri, tezgah, dolap, çiçeklik, reklam panosu ve teşhir stantları gibi tüm izinsiz işgallerin kaldırılması için uygulama başlatıldı. Karar çarşıda geniş yankı uyandırdı, birçok esnaf projelendirme yapılmadan tentelerin ve dışarıya konulan ürünlerin kaldırılmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin sürecin, Hesapçı Sokak'taki 2 esnaf arasında yaşanan 'işgal' ve 'teşhir' tartışmasından başladığı ortaya çıktı. Hediyelik eşya satılan işletmenin sokağın büyük bölümünü stantlarla kapattığı ve ürünler arasında 'bereket tanrısı' olarak adlandırılan müstehcen heykelciklerin sergilenmesi, karşısında çocuklara şekerleme satılan işletme tarafından şikayet konusu yapıldı. Çocuklar ve ailelerin yoğun ziyaret ettiği iş yerinin sahibi, söz konusu figürlerin dükkanının karşısında teşhir edilmemesini talep etti. İddiaya göre, uyarılara rağmen hem figürlerin sergilenmesi, hem de sokak işgaline devam edilmesi üzerine konu Koruma Kurulu, Muratpaşa Belediyesi ve CİMER'e taşındı. Artan şikayetler sonrası Kurul ve belediye ekipleri, yalnızca söz konusu işletme değil, Kaleiçi genelindeki benzer tüm işgaller için kapsamlı uygulama başlattı.
Özellikle çocuklara yönelik ev yapımı şekerlemelerin satışının yapıldığı iş yerinin sahibi Fatih Gökçe, Kaleiçi'nde daha önceden bir master plan yapımı bulunduğunu belirterek, bununla ilgili derneklerin toplantıları olduğunu, 2 yıl önce Koruma Kurulu'nun yine aynı uygulamalar ve önlemleri içeren tebligatının dağıtıldığını söyledi. Fakat o dönem tebligatın uygulanmadığını belirten Gökçe, "Esnaf da çizgileri aşmama konusunda tutumluluğunu devam ettirdi. Gayet güzel ilerliyordu ama son dönemdeki uygulamalar biraz sert oldu" dedi. Komşu esnafla ilgili olayın da bu durumla ilgili olduğunu kaydeden Gökçe, "Bu konudan sadece ben şikayetçi değilim. Aslında bu iş yerinin hemen yanında yer alan Koruma Kurulu da o esnafla ilgili bazı şikayetlerini onlara iletmiş. Mesai saatleri bitiminde, saat 17.00'den itibaren ve hafta sonları ilgili esnaf, Koruma Kurulu'na ait binanın pencerelerini kablolarla, ışıklandırmalarla kapatıp, önüne de 5-6 metrelik tezgah açarak orayı da işgal ediyordu" diye konuştu.
Bir noktadan sonra kendi çalışanlarını koruması gerektiği noktasına kadar geldiğini anlatan Gökçe, "Burada 4 kadın çalışanım var. Onlar artık kapının önüne çıkamamaya başladı. Hatta biri şubat ayında, yolun karşısı güneşli oluyor, annesiyle konuşuyor. Annesini kaybettik, kanser hastasıydı. Ve oradaki konuşma süreleri uzamaya başlamıştı, bundan dolayı karşı esnaf komşumuz, standının, tezgahının önü kapatılıyor bahanesiyle hakaret ediyor ve kovuyor" dedi.
Hediyelik eşya iş yeri sahibi bir başka esnaf ise şikayete konu heykelciklerin turistik yerlerde hediyelik satıldığını belirterek, "Yani yasak olan bir şey değil. Polyesterden yapılmış objeler. Şarampole gittiğinizde toptancıda bundan binlerce var. Her hediyelik eşyacıda 'bereket tanrısı' denildiğinde herkes alıyor bunu. Beyefendi bizi şikayet etmiş. Benim ona kinim yok, şikayetim de yok. Bir de benim ne satacağıma komşum karar veremez ki. Yasal değilse satmış olduğum ürünü zabıtaya söyler, şikayet eder. Bende 5 kişi çalışıyor, tamamı sigortalı. Bu adamın yaptığı şikayet belden aşağı. Bütün Kaleiçi'ne yansıdı şimdi. Tamamına yansıdı" dedi. Heykel satmasının yasak olmadığını ifade eden esnaf, "Bu yasak olsa toptancıda da olmaz. Bunlar Hindistan'da, Çin'de atölyelerde dökülen bir maske. Bunun pirinci var, polyesteri var, bronzu var. Yöresel kitapları var mesela, turistik yerlerde. Şimdi böyle satılan bir ürünü, 'bunu kaldır' diye emrivaki yapamazsın ki. Sen kafana göre şikayet edip ekmeğimizle oynayamazsın. Kaleiçi'nde tenteler ve dışarıda sergilenen ürünlerin kaldırılması bu olaydan sonra başladı. Bu ürün dünyanın her yerinde milyonlarca satılıyor. Yani bu esprili bir oyuncak. Bundan dolayı bütün Kaleiçi'nde insanların yatırım yaptığı her şeyi, düzeni bozuldu" diye konuştu.